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В Черное море вошел патрульный корабль Королевского флота Великобритании

Британский патрульный корабль OPV "Trent" (Р224) Фото из открытых источников

Он направляется в Одессу

В воскресенье, 16 мая, в акваторию Черного моря вошел патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV "Trent" (Р224). Об этом сообщил в Facebook руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. 

"Мониторинговая группа Blackseanews и "Института Черноморских стратегических исследований" сообщает, по состоянию на 09:00 (киевское время) 16.05.2021 до пролива Босфор в направлении Черного моря подходит патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV "Трент" (Р224)", - рассказал Клименко.

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Он также уточнил, что аббревиатура OPV расшифровывается как Offshore Patrol Vessels, то есть патрульный корабль прибрежной зоны. Это новый корабль, принятый в состав Королевского флота в августе 2020 года.

"Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников - именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сегодня для блокирования части рисков", - подчеркнул руководитель института.

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Напомним, недавно в Черном море, неподалеку от украинского побережья, обнаружили ракетный корвет "Павел Державин" Черноморского флота РФ.

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