В Черное море вошел американский эсминец Arleigh Burke USS Ross

Эсминец Arleigh Burke USS Ross ВМС США

Он примет участие в учениях Sea Breeze

В субботу, 26 июня, в Черное море вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США Arleigh Burke USS Ross. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

"Эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) вошел в Черное море для участия в 21-й итерации учений Sea Breeze 2021 (SB21), 26 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Известно, что он присоединится к 31 судну в Черном море. Сценарий учений Sea Breeze имеет целью объединить вооруженные силы Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проверки различных боевых дисциплин на море, на суше и в воздухе.

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Учения предусматривают боевые действия на поверхности, наземные операции, противодействия, подводную войну, противовоздушную оборону и методы обезвреживания боеприпасов.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки Украины со стороны США и сейчас необходима как никогда", — подчеркнула временная поверенная США в делах Украины Кристина Квин.

Как отмечается, эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением Ross — это один из четырех эсминцев ВМС США, которые базируются в Роте (Испания). Эти американские корабли могут действовать в водах Европы и Африки, от мыса Доброй Надежды до Полярного круга.

Напомним, ранее Российская Федерация заявила о нарушении своей границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, что расположен на территории оккупированного Крыма, и открыла предупредительный огонь.

Однако позже Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществляет мирный проход в соответствии с международным правом.

В то же время капитан эсминца Defender Винсент Оуэн, вопреки утверждениям британских властей, заявил, что российский корабль открывал предупредительный огонь.