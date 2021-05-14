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В Черниговской области вспышка ботулизма: Зафиксировали первую смерть

Фото из открытых источников

38-летняя женщина заболела из-за употребления рыбы вяленой неразделанной собственного приготовления

В Чернигове зафиксировали первый летальный случай от ботулизма. В результате болезни скончалась 38-летняя женщина, сообщает Черниговский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Согласно сообщению, причиной заболевания женщины стало употребление рыбы вяленой неразделанной собственного приготовления.

"Всего в области зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания ботулизмом, один человек умер", - отметили в лаборатории.

Справка:

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Симптомы чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения-двоение предметов, тяжесть чтения, связанное с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек и расстройство глотания.

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Ранее сообщалось, что в Черниговской области три человека госпитализированы с ботулизмом - 34-летний житель Чернигова, 38-летняя и 67-летний жители области. Причина заболевания во всех случаях одинаковая - рыба вяленая неразделанная.

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