В Черниговской области в учебном центре "Десна" застрелился контрактник

Мужчина выстрелил себе в голову из АК-74

В учебном центре "Десна" Черниговской области застрелился один из военнослужащих контрактной службы. Он прибыл на учебу месяц назад. Об этом сообщили на странице учебного центра в Facebook .

Согласно сообщению, вчера, 2 апреля, мужчина выстрелил себе в голову из АК-74.

"Военнослужащий 1996 года в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Причина такого поступка не известна. Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области", - отметили в центре.

Кроме того, информируется, что пулю для самоубийства военнослужащий заготовил заранее.

"Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места происшествия показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Одесской области умерла военнослужащая, которая за несколько дней до инцидента получила прививку от коронавируса COVID-19. Судмедэкспертиза показала, что у нее была острая сердечно-сосудистая недостаточность, а также атеросклеротический кардиосклероз.