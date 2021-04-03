В Черниговской области в учебном центре "Десна" застрелился контрактник
Мужчина выстрелил себе в голову из АК-74
В учебном центре "Десна" Черниговской области застрелился один из военнослужащих контрактной службы. Он прибыл на учебу месяц назад. Об этом сообщили на странице учебного центра в Facebook.
Согласно сообщению, вчера, 2 апреля, мужчина выстрелил себе в голову из АК-74.
"Военнослужащий 1996 года в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Причина такого поступка не известна. Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области", - отметили в центре.
Кроме того, информируется, что пулю для самоубийства военнослужащий заготовил заранее.
"Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места происшествия показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Одесской области умерла военнослужащая, которая за несколько дней до инцидента получила прививку от коронавируса COVID-19. Судмедэкспертиза показала, что у нее была острая сердечно-сосудистая недостаточность, а также атеросклеротический кардиосклероз.