В Черниговской области разоблачили майнинг-ферму, которая могла оставить регион без воды и света

СБУ

За два месяца работы они нанесли лишь прямой ущерб на сумму более 3 млн грн

В Черниговской области разоблачили "добытчиков" криптовалюты, которые подсоединили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Согласно сообщению, дельцы разместили оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку. Злоумышленники не только похищали электрическую энергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона, поскольку от этой подстанции получают электропитание Нежинская станция скорой медицинской помощи, "Нежинводоканал" и другие.

За два месяца работы они нанесли лишь прямой ущерб на сумму более 3 млн грн.

Как отмечается, для того, чтобы скрыть факты хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу системы учета.

"Для этого они использовали специализированное оборудование. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойной поставкой электроэнергии населению и предприятиям", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что во время обыска правоохранители изъяли более 150 единиц оборудования для генерации криптовалют, а также специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украина.

Напомним, ранее европейское полицейское ведомство (Европол) задержало 10 хакеров, которых подозревают в завладении 100 миллионов долларов криптовалюты.