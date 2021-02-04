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В Черниговской области разоблачили контрабанду оптики для танков, которую везли из Беларуси

Товар перевозили в двойном днище багажника

В Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники обнаружили товары военного назначения, которые незаконно везли в Украину из Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что во время проверки микроавтобуса "Фольксваген", которым управлял 41-летний житель Минска, было выявлено 12 приборов наблюдения командира танка. Товар военного назначения мужчина перевозил в двойном днище багажного отделения под разрешенным для перевозки грузом.

Как сообщают в ГПСУ, сейчас выясняются обстоятельства правонарушения, в связи с чем сообщены взаимодействующие структуры. Также решается вопрос о начале досудебного расследования по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины предупредила контрабанду рекордной партии героина в страны Европейского Союза. Тогда спецслужбы задержали трех граждан Турции во Львове.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области женщина пыталась провезти через украинско-российскую границу старинные иконы. Памятники культуры датируются XIX веком.

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