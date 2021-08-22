В Черниговской области произошло массовое отравление детей в садике

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По факту начато уголовное производство

В Корюковском районе четверо детей, посещающих один детский сад, отравились и попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черниговской области.

Согласно сообщению, трем мальчикам и одной девочке 2015-2018 годов рождения стало плохо вечером 20 августа. Детей доставили в больницу с жалобами на тошноту и боль в животе. Информация об инциденте поступила в милицию 21 августа.

Как отмечается, было установлено, что все четверо детей посещают одно и то же дошкольное учреждение в Менской территориальной громаде.

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Туда выехали сотрудники полиции и специалисты Государственного учреждения "Черниговский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев, ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

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Напомним, недавно в Самборском районе Львовской области произошло массовое отравление детей в спортивно-оздоровительном комплексе.