В Черниговской области от ботулизма умер пенсионер: Названа причина болезни

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74-летний мужчина заболел после употребления кровяной колбасы домашнего приготовления

В Черниговской области от ботулизма скончался 74-летний мужчина. Об этом сообщает Черниговский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Согласно сообщению, мужчина заболел после употребления кровяной колбасы домашнего приготовления, которая хранилась около двух месяцев в холодильнике.

"Пострадавший в состоянии средней тяжести обратился за медицинской помощью на следующий день после употребления продукта. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы. Однако через неделю больной самовольно покинул больницу. Четыре дня спустя мужчину госпитализировали уже в областную больницу, где он скончался", - отметили в ведомстве.

По состоянию на 20 июля в Черниговской области с начала 2021 года зарегистрировали 10 случаев ботулизма, три из них стали летальными.

"В Украине всего за 5 месяцев 2021 года зарегистрировано 43 случая ботулизма, среди них один ребенок. Шесть человек скончались. Вероятными пищевыми продуктами, приведших к заболеванию, были вяленая и соленая пресноводная и морская рыба (40 %), мясные, рыбные, овощные, грибные консервы и другие мясные изделия", - добавили в центре.

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Напомним, 14 мая в Чернигове зафиксировали первый летальный случай от ботулизма. В результате болезни скончалась 38-летняя женщина. Причиной заболевания женщины стало употребление рыбы вяленой непатранной собственного приготовления.