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В Черниговской области из-за удара молнии сгорели два дома

Фото из открытых источников

Один пожар возник в пгт Серебряное Прилуцкого района, а второй-в селе Молодежное Нежинского района

В Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы области.

Как отмечается, один пожар возник в пгт Серебряное Прилуцкого района.

"В 15 ч. 41 мин 28 мая произошел пожар хозяйственного здания (5х12 м, стены кирпичные, кровля шиферная). Огнем повреждена кровля на площади 3 кв. м. Причина - разряд молнии", - говорится в сообщении.

Второй инцидент произошел из-за разряда молнии в селе Молодежное Нежинского района в 19:23 28 мая. Огнем уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены, имущество.

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Ранее сообщалось, что в Украине на выходных, 29-30 мая, прогнозируются осадки почти на всей территории. Температура воздуха днем максимально достигнет до +28 градусов.

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