В Чернигове разоблачили сеть продаж COVID-сертификатов
Среди злоумышленников были и врачи, которые вносили "данные" в реестр Минздрава
Полиция Чернигова разоблачила группу лиц, которая создала схему продажи фейковых COVID-сертификатов не вакцинированным гражданам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как отмечается, схему продажи поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица турагентства.
"Некоторые клиенты целенаправленно обращались к этой туристической компании только за поддельными документами, хоть никуда не собирались путешествовать", - говорится в публикации.
Также к схеме были привлечены местные врач и медсестра, которые вносили ненастоящие данные в электронные реестры о вакцинации, а также выдавали клиентам бумажные COVID-сертификаты.
"А поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение "Дія" также подтверждало наличие сертификата о вакцинации у на самом деле непривитого лица", - добавили в пресс-службе.
Известно, что стоимость поддельного сертификата составляла 250 долларов, а за день производилось около 20 документов.
"Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 000 гривен от незаконной деятельности", - прокомментировали правоохранители.
Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области двое граждан незаконно изготавливали ненастоящие международные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Цена одной справки составляла 1600 гривен, а еженедельный доход – более 30 тыс. грн.