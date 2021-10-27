В Чернигове разоблачили сеть продаж COVID-сертификатов

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Среди злоумышленников были и врачи, которые вносили "данные" в реестр Минздрава

Полиция Чернигова разоблачила группу лиц, которая создала схему продажи фейковых COVID-сертификатов не вакцинированным гражданам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, схему продажи поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица турагентства.

"Некоторые клиенты целенаправленно обращались к этой туристической компании только за поддельными документами, хоть никуда не собирались путешествовать", - говорится в публикации.

Также к схеме были привлечены местные врач и медсестра, которые вносили ненастоящие данные в электронные реестры о вакцинации, а также выдавали клиентам бумажные COVID-сертификаты.

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"А поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение "Дія" также подтверждало наличие сертификата о вакцинации у на самом деле непривитого лица", - добавили в пресс-службе.

Известно, что стоимость поддельного сертификата составляла 250 долларов, а за день производилось около 20 документов.

"Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 000 гривен от незаконной деятельности", - прокомментировали правоохранители.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области двое граждан незаконно изготавливали ненастоящие международные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Цена одной справки составляла 1600 гривен, а еженедельный доход – более 30 тыс. грн.