home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В Чернигове разоблачили сеть продаж COVID-сертификатов

Google

Среди злоумышленников были и врачи, которые вносили "данные" в реестр Минздрава

Полиция Чернигова разоблачила группу лиц, которая создала схему продажи фейковых COVID-сертификатов не вакцинированным гражданам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, схему продажи поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица турагентства.

"Некоторые клиенты целенаправленно обращались к этой туристической компании только за поддельными документами, хоть никуда не собирались путешествовать", - говорится в публикации.

Также к схеме были привлечены местные врач и медсестра, которые вносили ненастоящие данные в электронные реестры о вакцинации, а также выдавали клиентам бумажные COVID-сертификаты.

Новости по теме: В Сумской области разоблачили схему продажи поддельных COVID-сертификатов

"А поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение "Дія" также подтверждало наличие сертификата о вакцинации у на самом деле непривитого лица", - добавили в пресс-службе.

Известно, что стоимость поддельного сертификата составляла 250 долларов, а за день производилось около 20 документов.

"Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 000 гривен от незаконной деятельности", - прокомментировали правоохранители.

Новости по теме: Фейковая "Дія": На Закарпатье разоблачили подделку COVID-сертификатов и паспортов

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области двое граждан незаконно изготавливали ненастоящие международные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Цена одной справки составляла 1600 гривен, а еженедельный доход – более 30 тыс. грн.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

На Донбассе задержали полицейского за продажу оружия из зоны ООС. Видео На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен Украина нарушила права внутренне перемещенных лиц, не позволив голосовать, - ЕСПЧ Зеленский заявил об обострении ситуации на востоке Украины

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект