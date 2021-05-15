В Чернигове патрульные застрелили мужчину, напавшего на них с ножом

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На месте работали следователи ГБР и сотрудники областной прокуратуры

В Чернигове во время выезда по вызову патрульные полицейские застрелили мужчину, который напал на них с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

"Сегодня, 14 мая, в г. Чернигове во время выезда по вызову по факту домашнего насилия сотрудники полиции применили табельное огнестрельное оружие к 44-летнему жителю города, который умер от полученных ранений", - говорится в сообщении.

По факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), начато досудебное расследование.

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Как отмечает местное издание ЧЕline, в полицию поступил вызов о домашнем насилии в одной из квартир по улице Жабинского в Чернигове. Соседи услышали женские крики о помощи и то, как мужчина якобы угрожал женщине физической расправой.

По словам представителя патрульной полиции Виталия Копыстко, на вызов приехали два экипажа патрульной полиции. Еще с улицы правоохранители услышали крики мужчины и мольбы о помощи женщины, которая оказалась сожительницей нападавшего.

"Поскольку была угроза жизни человека, полицейские приняли решение проникнуть в квартиру. Подручными средствами открыли дверь и увидели мужчину, который в обеих руках держал ножи", – рассказал представитель полиции.

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Известно, что мужчина был агрессивен и не реагировал на команды патрульных положить ножи, а после этого внезапно мужчина пошел с холодным оружием на правоохранителей. Тогда патрульные применили огнестрельное оружие и ранили мужчину.

Как отмечается, правоохранители вызвали на место происшествия карету "скорой" и до ее приезда оказывали первую медицинскую помощь раненому мужчине. Медики "скорой" более часа пытались реанимировать нападавшего, но спасти его жизнь так и не удалось.

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Напомним, недавно в Вишневом, недалеко от Киева, водитель-нарушитель совершил наезд на полицейского, составлявший админпротокол, а во время попытки побега повлекший тройное ДТП.