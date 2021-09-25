В Чернигове обнаружили подпольную оружейную, организованную в гараже
Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет
В Чернигове обнаружили подпольную оружейную, которую местный мужчина организовал в собственном гараже. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Согласно сообщению, оружейку обнаружили в ходе обыска, который проводился в рамках дела о незаконном изготовлении оружия.
Как отмечается, 56-летний мужчина в гараже занимался переработкой и переоснащением оружия. Он также восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях.
В двух помещениях правоохранители обнаружили 40 объектов, внешне похожих на огнестрельное оружие и боеприпасы, в частности: ручные гранаты, разнообразные мины, одноразовые гранатометы ряда моделей, винтовка и несколько карабинов Мосина, пять винтовок СВТ, ручные пулеметы Дегтярева, автоматы Калашникова, пистолет-пулемет ППШ, пистолеты-пулеметы ППС, два станковых пулемета.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Напомним, ранее в Донецкой области обнаружили реальный схрон с боевыми средствами поражения. Оттуда изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонаторами.