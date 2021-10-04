Смерть полицейского в Чернигове: Правоохранителю нанесли более 20 ударов в голову

Сегодня суд избирает меру пресечения подозреваемым в убийстве

В Чернигове компания юношей до смерти избила полицейского Артура Ерохина, нанеся ему более 20 ударов в голову. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Как отмечается, злоумышленники также избили другого полицейского и ограбили, когда тот находился в бессознательном состоянии. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых молодых людей. Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые – черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17, а самому старшему – 18. Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших", - говорится в сообщении.

Также подозреваемые в избиении и ограблении полицейских были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сегодня Деснянский районный суд Чернигова избирает им меру пресечения.

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Как сообщалось, нападение на правоохранителей было совершено 1 октября ночью в микрорайоне Масаны. Одного из них побили до смерти, другого - тяжело ранили. Накануне о подозрении в убийстве сообщили четырем лицам, которые непосредственно наносили удары, трое из них - несовершеннолетними. Всех задержали.