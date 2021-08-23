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В Черкасской области задержали лиц, пытавшихся сорвать мероприятия с участием президента

Фото из открытых источников

Сейчас устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действиям

В Черкасской области в отделение полиции доставили 6 человек, пытавшихся сорвать мероприятия, в которых принимал участие президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Отмечается, что 23 августа группа лиц пыталась сорвать мероприятия с участием президента, посвященные поднятию Государственного Флага, путем несанкционированной установки звукоусиливающей аппаратуры в месте их проведения.

"Шестерых человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местный участок полиции.

Устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действиям", - заявляют правоохранители.

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Напомним, ранее в Киеве в районе проведения парада задержали мужчину. Он угрожал полицейским оружием. Автомобиль остановили на перекрестке, а водителя задержали и разоружили.

По данным правоохранителей, водитель проигнорировал требования патрульных о запрете проезда из-за проведения репетиции парада ко Дню Независимости.

 
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