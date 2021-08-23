В Черкасской области задержали лиц, пытавшихся сорвать мероприятия с участием президента

Сейчас устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действиям

Отмечается, что 23 августа группа лиц пыталась сорвать мероприятия с участием президента, посвященные поднятию Государственного Флага, путем несанкционированной установки звукоусиливающей аппаратуры в месте их проведения.

"Шестерых человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местный участок полиции.

Устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действиям", - заявляют правоохранители.

Новости по теме: В Киеве водитель намеренно наехал на патрульного полицейского из-за ограниченого движения

Напомним, ранее в Киеве в районе проведения парада задержали мужчину. Он угрожал полицейским оружием. Автомобиль остановили на перекрестке, а водителя задержали и разоружили.

По данным правоохранителей, водитель проигнорировал требования патрульных о запрете проезда из-за проведения репетиции парада ко Дню Независимости.