home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В Черкасской области разоблачили адвоката на подделке фейковых COVID-тестов. Видео

МВД

Она была в сговоре с представителями нескольких местных лабораторий

В Черкасской области разоблачили адвоката частной компании на продаже поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Национальной областной полиции.

Как отмечается, об изготовлении поддельных негативных тестов правонарушительница договорилась с представителями нескольких местных лабораторий.

Известно, что фейковые справки адвокат предлагала своим клиентам, в частности тем, кто планировал поехать на отдых за границу. Так, справка для выезда из Украины стоила 500 гривен, а за справку для возвращения домой женщина брала по 550 гривен.

"Фальшивые документы женщина передавала заказчикам во время встреч в кафе, где ее разоблачили сотрудники Главного управления Национальной полиции в Черкасской области совместно с сотрудниками Управления СБУ", - сообщила пресс-служба.

Кроме этого, правоохранители сообщили правонарушительнице о подозрении по факту подделки и сбыта поддельных документов.

В настоящее время проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников преступной схемы.

Новости по теме: На прошлой неделе в Украине изъяли две сотни поддельных COVID-документов

Напомним, что ранее бывший народный депутат Надежда Савченко со своей сестрой Верой пытались попасть в Украину с поддельными COVID-сертификатами. Их остановили в аэропорту "Борисполь".

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Надежда Савченко пыталась попасть в Украину с поддельным COVID-сертификатом На прошлой неделе в Украине изъяли две сотни поддельных COVID-документов Подделка COVID-сертификатов: Минздрав требует отстранить руководство 15 больниц Подделка COVID-сертификатов: Во Львовской области вынесли первые приговоры

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект