В Черкасской области разоблачили адвоката на подделке фейковых COVID-тестов. Видео

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Она была в сговоре с представителями нескольких местных лабораторий

В Черкасской области разоблачили адвоката частной компании на продаже поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Национальной областной полиции.

Как отмечается, об изготовлении поддельных негативных тестов правонарушительница договорилась с представителями нескольких местных лабораторий.

Известно, что фейковые справки адвокат предлагала своим клиентам, в частности тем, кто планировал поехать на отдых за границу. Так, справка для выезда из Украины стоила 500 гривен, а за справку для возвращения домой женщина брала по 550 гривен.

"Фальшивые документы женщина передавала заказчикам во время встреч в кафе, где ее разоблачили сотрудники Главного управления Национальной полиции в Черкасской области совместно с сотрудниками Управления СБУ", - сообщила пресс-служба.

Кроме этого, правоохранители сообщили правонарушительнице о подозрении по факту подделки и сбыта поддельных документов.

В настоящее время проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников преступной схемы.

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Напомним, что ранее бывший народный депутат Надежда Савченко со своей сестрой Верой пытались попасть в Украину с поддельными COVID-сертификатами. Их остановили в аэропорту "Борисполь".