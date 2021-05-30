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В Черкасской области пропал 6-летний мальчик: Ребенка нашли в лесу на следующий день

6-летнего Сашу нашли местные жители в лесу возле болота Скриншот с видео

Ребенок невредим и уже передан родителям

В Черкасской области вчера вечером пропал 6-летний мальчик, который пошел в сторону лесу за собакой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, 29 мая в 23:20 в полицию поступило сообщение о том, что в лесу у села Свидовок пропал ребенок. О происшествии сообщили родители, которые с 20:00 пытались самостоятельно найти сына, однако поиски были тщетными.

Как выяснилось, маленький Саша играл во дворе. Его пес выбежал на улицу и мальчик побежал за ним. Собака повела ребенка в лес, а там оба исчезли.

На поиски мальчика были привлечены местных полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, однако поиски осложняло темное время и то, что из-за расстройства аутистического спектра ребенок не отзывалась.

Утром 30 мая Сашу нашли. На него наткнулись местные жители. Он испуганно сидел неподалеку от болота, обнимая своего четвероногого товарища и плакал.

С ребенком все было хорошо. Мальчика доставили домой и передали родным.

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Напомним, ранее в Киевской области исчез двухлетний мальчик. Родители обратились за помощью не сразу, а только через 5 часов после исчезновения ребенка.

Мальчика нашли только на следующий день в лесу. Маленький Богдан был живым и невредимым.

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