В Черкасской области полицейские пытали мужчину в участке, их отстранили от работы

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Сейчас информацию передали в ГБР

В Черкасской области сотрудников Городищенского отдела полиции №2 отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за подозрения в пытках мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, в субботу, 6 февраля, поступила информация о том, что в Городищенскую местную больницу за медицинской помощью с телесными повреждениями обратился мужчина, 1992 года рождения, и заявил об избиении. По его словам, к избиению причастны сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что мужчину доставляли в отдел полиции, чтобы проверить его причастность к краже и мошенничеству. Впоследствии он заявил, что его избили сотрудники полиции.

Как отмечается, в настоящее время территориальным управлением ГБР сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Начато служебное расследование. По инициативе руководства Главного управления Национальной полиции в Черкасской области вся информация сразу же передана в Государственное бюро расследований НПУ.

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