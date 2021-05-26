В Черкасский горсовет пришли с обысками из-за схемы неуплаты налогов

Фото из соцсетей

В ведомстве заявляют, что разоблачили схему городского совета и ряда коммунальных предприятий, которая действовала с 2017 года

Государственная фискальная служба проводит обыски в Черкасском городском совете по делу об уклонении от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества. Об этом сообщает прессслужба ГФС в Facebook.

В ведомстве заявляют, что разоблачили схему городского совета и ряда коммунальных предприятий, которая действовала с 2017 года. За ней должностные лица горсовета и предприятий получали выгоду для себя и третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением".

"Коммунальные предприятия и бюджетные учреждения города не перечисляли в городской бюджет средства от аренды имущества, относящегося к коммунальной собственности, что повлекло тяжкие последствия в виде недополучения доходов по общему фонду городского бюджета на сумму около 35 млн грн", — говорится в сообщении фискалов.

Налоговики изымают документы об аренде коммунального имущества и черновые записи.

Напомним, ранее на Киевском электровагоноремонтном заводе прошли обыски в рамках дела о завладении средствами предприятия, совершенного должностными лицами в 2019 году.