live
Новости » События Читати новину українською

В Черкасский горсовет пришли с обысками из-за схемы неуплаты налогов

Фото из соцсетей

В ведомстве заявляют, что разоблачили схему городского совета и ряда коммунальных предприятий, которая действовала с 2017 года

Государственная фискальная служба проводит обыски в Черкасском городском совете по делу об уклонении от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества. Об этом сообщает прессслужба ГФС в Facebook.

В ведомстве заявляют, что разоблачили схему городского совета и ряда коммунальных предприятий, которая действовала с 2017 года. За ней должностные лица горсовета и предприятий получали выгоду для себя и третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением".

"Коммунальные предприятия и бюджетные учреждения города не перечисляли в городской бюджет средства от аренды имущества, относящегося к коммунальной собственности, что повлекло тяжкие последствия в виде недополучения доходов по общему фонду городского бюджета на сумму около 35 млн грн", — говорится в сообщении фискалов.

Налоговики изымают документы об аренде коммунального имущества и черновые записи.

Новости по теме: Это какие-то налеты: Кличко отреагировал на обыски силовиков по городу

Напомним, ранее на Киевском электровагоноремонтном заводе прошли обыски в рамках дела о завладении средствами предприятия, совершенного должностными лицами в 2019 году.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Известная украинская телеведущая: Процесс по делу Медведчука покажет власти, что политика – не шоу Адвокат Игорь Лапин уверен, что санкции против Медведчука будут отменены европейскими судами "Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает власть отказаться от разрыва отношений с Беларусью Володин: Зеленский преследует Медведчука и закрывает СМИ потому, что у него не получается удержать власть

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки?
Отчет Шмыгаля в Верховной Раде, 21.05.21
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?