В Черкассах во время стрельбы в школьном тире ранили в голову подростка

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Сейчас парень в крайне тяжелом состоянии

Накануне в тире городской гимназии №9 14-летний парень получил пулевое ранение в голову во время занятия по стрельбе. Об этом сообщает в Facebook Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета.

Согласно сообщению, на место происшествия прибыли бригада экстренной медицинской помощи и реанимационная врачебная бригада. Они обнаружили, что пациент находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы.

Как отмечается, после стабилизации состояния подростка в сопровождении полиции доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы. Известно, что парень является учеником одной из школ города.

По предварительной информации, в лечебном учреждении у пострадавшего наступила остановка дыхания и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

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Напомним, недавно в Николаевской области мужчина с ножом напал на 16-летнего парня. В результате ножевого ранения в сердце подросток погиб на месте происшествия.