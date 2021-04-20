В Черкассах во время стрельбы в школьном тире ранили в голову подростка
Сейчас парень в крайне тяжелом состоянии
Накануне в тире городской гимназии №9 14-летний парень получил пулевое ранение в голову во время занятия по стрельбе. Об этом сообщает в Facebook Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета.
Согласно сообщению, на место происшествия прибыли бригада экстренной медицинской помощи и реанимационная врачебная бригада. Они обнаружили, что пациент находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы.
Как отмечается, после стабилизации состояния подростка в сопровождении полиции доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы. Известно, что парень является учеником одной из школ города.
По предварительной информации, в лечебном учреждении у пострадавшего наступила остановка дыхания и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, недавно в Николаевской области мужчина с ножом напал на 16-летнего парня. В результате ножевого ранения в сердце подросток погиб на месте происшествия.