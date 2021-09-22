В Черкассах расстреляли местного бизнесмена: Он умер в реанимации

Фото с места стрельбы в Черкассах Национальная полиция Черкасской области

В Черкассах и области ввели в действие оперативный план "Сирена". Местонахождение злоумышленника устанавливается

В Черкассах произошла стрельба в кафе. В результате инцидента один мужчина получил ранение, от которого скончался. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

Согласно сообщению, происшествие случилось во "Львовской мастерской шоколада" на улице Байды Вишневецкого. Неизвестный мужчина произвел выстрелы из неустановленного автоматического оружия, после чего злоумышленник скрылся на автомобиле Skoda.

Как отмечается, пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

В Черкассах и области ввели в действие оперативный план "Сирена". Местонахождение злоумышленника устанавливается.

По данному факту инцидента открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Позже правоохранители сообщили, что в Черкассах возле Долины роз были обнаружены остатки сгоревшего автомобиля, на котором скрылся злоумышленник. Внутри машины правоохранители нашли охотничье оружие "Сайга".

Национальная полиция Черкасской области

В свою очередь, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии "Украинской правде" рассказал, что убитый – местный бизнесмен и криминальный авторитет Михаил Козлов, 1977 года рождения.

Напомним, сегодня, около 10:00 в машину первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира произвели выстрелы автоматной очередью. В автомобиль попало более 10 пуль.

В результате инцидента, пострадал водитель первого помощника президента. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Сам Шефир не пострадал.

В Офисе президента расценивают обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира как покушение на его жизнь. Нападение связывают с активной политикой главы государства.