В Черкассах произошло смертельное ДТП: Трое человек погибли

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Предварительной причиной ДТП, по версии следователей, является превышение скорости

В Черкассах произошла смертельная авария на дороге, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области.

"В Черкассах около 23:00 часов 20 июня произошла смертельная авария. На перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi A4", – говорится в сообщении.

В результате столкновения водителя KIA зажало в середине авто, 44-летнего мужчину с помощью специальных средств доставали спасатели. Далее медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его 40-летний пассажир погиб на месте аварии.

В дорожно-транспортном происшествии погиб и 25-летний водитель Audi A4. В салоне транспортного средства на момент аварии находилась 28-летняя пассажирка, она получила тяжелые травмы и была доставлена в третью городскую больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь девушке, она умерла.

Обстоятельства аварии расследуют правоохранители. Предварительной причиной ДТП, по версии следователя Черкасского районного управления полиции, является превышение скорости.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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