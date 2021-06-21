В Черкассах произошло смертельное ДТП: Трое человек погибли
Предварительной причиной ДТП, по версии следователей, является превышение скорости
В Черкассах произошла смертельная авария на дороге, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области.
"В Черкассах около 23:00 часов 20 июня произошла смертельная авария. На перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi A4", – говорится в сообщении.
В результате столкновения водителя KIA зажало в середине авто, 44-летнего мужчину с помощью специальных средств доставали спасатели. Далее медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его 40-летний пассажир погиб на месте аварии.
В дорожно-транспортном происшествии погиб и 25-летний водитель Audi A4. В салоне транспортного средства на момент аварии находилась 28-летняя пассажирка, она получила тяжелые травмы и была доставлена в третью городскую больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь девушке, она умерла.
Обстоятельства аварии расследуют правоохранители. Предварительной причиной ДТП, по версии следователя Черкасского районного управления полиции, является превышение скорости.
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что украинская рекордсменка Национального реестра рекордов Украины Екатерина Долган погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на трассе Киев – Прилуки.