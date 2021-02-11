В Черкассах из-за снегопадов закрыли школы
Дошкольников тоже просят не пускать в детсады
В Черкассах из-за ухудшения погодных условий не будут работать школы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава города Андрей Бондаренко.
"По прогнозам синоптиков, погодные условия еще больше ухудшатся. Через это мы приняли решение, чтобы завтра школьники оставались дома и провели этот день за дистанционным обучением", - отметил он.
При этом Бондаренко посоветовал не вести детей в детские учреждения.
Также мэр Черкасс добавил, что коммунальщики города работают в усиленном режиме.
Напомним, что через непогоду школы в Ровно перевели на дистанционное обучение на 2 дня. Также закрыли школы и во Львове.