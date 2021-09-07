В Чехии заочно осудили мужчину, который воевал на Донбассе в составе НЗФ

Незаконные вооруженные формирования Фото из открытых источников

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

В Чехии заочно приговорили местного гражданина Иржи Урбанека с позывным "Бегемот" к 20 годам лишения свободы. Он участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне НВФ. Об этом сообщает Radio Prague International.

По данным следствия, Урбанек уехал в Украину в 2015 году, чтобы поддержать незаконные вооруженные формирования на Донбассе. Он участвовал в вооруженном конфликте минимум до 2018 года – копал окопы, патрулировал улицы и города, а также был непосредственно на месте боевых действий под Марьинкой, Красногоровкой и Спартаком.

Как отмечается, мужчину осудили заочно, поскольку сейчас он скрывается и не контактирует с адвокатом. Судьи поддержали позицию обвинения, которая просила для Урбанека 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, суд Праги заочно осудил до 20 лет заключения гражданина Чехии, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне "ЛНР". 32-летнего Мартина Кантора признали виновным по обвинениям в совершении террористического акта и участии в террористической группе.