В Чехии мужчину посадили на 20 лет за участие в войне на Донбассе на стороне НВФ

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе REUTERS

Мужчину судили заочно, поскольку его местопребывание неизвестно

Суд Праги заочно приговорил к 20 годам заключения гражданина Чехии, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне "ЛНР". Об этом сообщает издание Novinky.

32-летнего Мартина Кантора признали виновным по обвинениям в совершении террористического акта и участии в террористической группе. Мужчину судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины в Чехию и его местонахождение неизвестно. Приговор не является окончательным.

В 2015 году Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером боевиков "ЛНВ". Согласно досье, он дослужился до сержанта и участвовал в боевых действиях.

"Как член разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения", — сказал прокурор Мартин Белые.

Во время судебного процесса заслушали нескольких экспертов и свидетелей — друзей Кантора. Они рассказали, что подсудимый говорил о желании принять участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сепаратистов и что он писал им о своих успехах в армии боевиков.

Один из друзей Кантора заявил, что они поддерживали контакт до 2016 года. Затем он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.

Новости по теме: Разочаровался и вернулся: В Луганской области разоблачили бывшего участника НВФ

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд российского Санкт-Петербурга обязал группу расследователей Bellingcat выплатить бывшему командиру незаконных вооруженных формирований Игорю Безлеру 340 тысяч рублей (4,6 тыс. долларов) за моральный ущерб.