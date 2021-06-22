В центре Николаева произошла стрельба: есть пострадавшие

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Правоохранители задержали предположительно одного из участников конфликта

В центре Николаева произошел конфликт со стрельбой, в результате которого два человека получили ранения. Об этом сообщает прессслужба полиции Николаевской области.

"Сегодня около 00: 40 на 102 поступило сообщение о том, что возле бара по ул. Соборная в результате конфликта со стрельбой между двумя группами граждан ранения получили двое мужчин", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

По данным местного издания Novosti-n, инцидент произошел на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной.

Между двумя группами людей произошел конфликт, в ходе которого один из парней открыл огонь из травматического пистолета. Два человека получили ранения - один в область сердца, а второй — в живот. При этом правоохранители задержали одного из участников конфликта.

"Сам задержанный свою причастность к инциденту категорически отрицает. По его словам, он спокойно шел по улице, когда на него напали сотрудники полиции. Парень не отрицал, что имел при себе нож, однако утверждает, что его также ему подкинул... сотрудник полиции!", - говорится в сообщении.

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