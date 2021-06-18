В центре Луганска произошел мощный взрыв на газопроводе

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В результате происшествия от газоснабжения были отключены 20 домов

На газопроводе в неподконтрольном Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба "Луганскгаза".

Также отключен от газа 21 коммунально-бытовой объект. Утром огонь удалось погасить. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте.

"Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается.

СМИ незаконных формирований сообщают, что место происшествия оцеплено. Информации о пострадавших нет.

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