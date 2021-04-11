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В центре Киева снесли историческое здание: Открыто уголовное производство

Киевская городская прокуратура

В доме когда-то жил Иван Уткин, который продавал масляные краски

В Шевченковском районе столицы незаконно снесли дом Уткина, имеющий историческую основу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. 

"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по вул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, сведения о представленном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (Самоуправство). 

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве. Оценка законности действий застройщика будет предоставлена после получения ответов от контролирующих инстанций.
 
В частности, домом конца 19 века владел купец 2-й гильдии Иван Яковлевич Уткин, занимавшийся продажей масляных красок.
 
 
Напомним, ранее в столице неизвестные осквернили композицию "Радуга", которую в народе прозвали "Писающие мальчики". На статуях появились надписи с аббревиатурой " A.C.A.B". 
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