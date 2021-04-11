В центре Киева снесли историческое здание: Открыто уголовное производство

Киевская городская прокуратура

В доме когда-то жил Иван Уткин, который продавал масляные краски

В Шевченковском районе столицы незаконно снесли дом Уткина, имеющий историческую основу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по вул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сведения о представленном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (Самоуправство).