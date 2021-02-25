В центре Киева произошла стрельба: Объявлена спецоперация

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В результате стрельбы вблизи застройки никто не пострадал

Сегодня около 16:00 в Голосеевском районе произошла стрельба. Стрельбу устроила группа лиц, которая на автомобиле приехала на строительную площадку по улице Ямской. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле на строительную площадку и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавших нет", - рассказали в полиции.

На место происшествия оперативно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Для задержания правонарушителей, устроивших стрельбу, в Киеве введена специальная полицейская операция.

"Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливают обстоятельства происшествия. В настоящее время материалы должным образом зарегистрированы в территориальном подразделении, после установления обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация", - добавили в полиции.

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Ранее сообщалось, что в центре Полтавы случилась стрельба, в результате чего один из участников получил огнестрельное ранение.