В центре Киева более десяти домов остались без воды

Часть домов на Печерске остались без воды Фото из открытых источников

Причиной стала аварийная ситуация на водопроводе

Во вторник, 9 февраля, в Печерском районе Киева более десяти жилых домов остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Отмечается, что причиной этого стало повреждение арматуры диаметром 150 мм на пересечении улиц Бассейной и Шелковичной. В результате без водоснабжения остались дома и адресами: улица Бассейная, 3-а, 3-б, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-в, 11-а, 11-б, 13, 15, 15-а, 17, 19-а.

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В "Киевводоканале" заверили, что поставка воды будет возобновлена в ближайшие часы.

"Из-за неблагоприятных погодных условий выполнять аварийно-восстановительные работы очень сложно, но мы планируем ликвидировать аварию ориентировочно за 3 часа", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на прошлой неделе в Запорожской области из-за аварии на ТЭС Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное остались без электроснабжения и водоснабжения.