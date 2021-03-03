В центре Киева блогер зарядил полицейскому сливками в лицо

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Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет

В центре столицы блогер ради видео швырнул сливками в лицо патрульному. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел на Майдане Независимости. К патрульным обратился парень. Он сообщил, что через минуту на улице Крещатик произойдет ДТП. А потом достал из-за спины тарелку со сливками и попал ею прямо в лицо полицейскому. После содеянного правонарушитель пытался скрыться, однако его догнали и задержали.

При этом добавляется, что во время допроса блогер признался, что решился на такое преступление, потому что хотел заработать денег на просмотрах такого скандального видео.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. При процессуальном руководстве местной прокуратуры №10 следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные обокрали автомобиль исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Они украли видеорегистратор.