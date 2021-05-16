В центре Харькова взорвали здание заброшенного элеватора. Видео

Посмотреть на взрыв пришли около сотни человек

В воскресенье, 16 мая, в Харькове, в районе Южного вокзала, демонтировали самое высокое здание заброшенного элеватора. Об этом сообщает Общественное.

Согласно сообщению, элеватор не работал с середины 1990-х годов. Перед демонтажем коммунальщики перекрыли движение по улице Евгения Котляра. Сам взрыв прогремел в 10:00, здание падало в сторону спорткомплекса "Локомотив". За один взрыв обрушилась вся конструкция.

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Известно, что в будущем на этом месте планируют построить жилой микрорайон. По словам председателя правления "Жилстрой-1", который будет заниматься застройкой территории, Валерия Арутюнова, элеватор "не украшает город".

"Элеватор стоит в центре города и, честно говоря, не украшает наш город. Мы вопросом сноса и взрыва именно этого здания занимались месяц", - отметил он и добавил, что это был не последний подрыв, ведь необходимо также демонтировать меньшее здание.

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Напомним, недавно в Харькове из-за взрыва портативного зарядного устройства подросток остался без пальцев на левой руке.