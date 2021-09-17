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В центре Харькова в ресторане нашли застреленным мужчину

МВД

Предварительно, погибшим является владелец этого ресторана-Олег Привалов

В Харькове в ресторане "Чили" сегодня днем нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом сообщают канал"объектив" и издание Kharkiv Today.

По предварительным данным, которые предоставили в местной полиции, это было самоубийство. Погибший написал предсмертную записку. Однако правоохранители пока не подтвердили личность погибшего.

Однако, по информации местного канала "Объектив", совершил самоубийство ресторатор Олег Привалов, который снимал это помещение в аренду.

Других подробностей пока нет. На месте происшествия работают правоохранители.

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Напомним, в Херсонской области 15 августа инспектор группы реагирования Каховского отдела полиции во время обслуживания вызова получил ножевые ранения и умер во время оказания ему медицинской помощи.

Впоследствии нападавшего задержали, а суд избрал ему мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога.

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