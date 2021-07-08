В "Борисполе" пресекли попытку вывоза в Китай 260 кг контрабандного янтаря

Это самая большая партия, которую обнаружили на Киевской таможне с начала года

В аэропорту "Борисполь" сотрудники Киевской таможни задержали партию янтаря, весом 260 кг, которую пыталась незаконно вывезти в Китай под видом личных вещей. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Согласно сообщению, во время проведения аналитическо-поисковых мероприятий, внимание таможенников привлекло одно экспортное отправление.

Так гражданин заявил, что отправляет в Китай личные вещи. Всего к отправке было заявлено 13 грузовых мест весом 280 кг и стоимостью 500 евро.

Как отмечается, во время проведения осмотра груза киевские таможенники обнаружили, что в 13 картонных коробках, обмотанных стрейчпленкой, находятся пакеты с необработанным и обработанным янтарем разного размера, формы и цвета общим весом нетто 260 кг.

В пакетах обнаружили 254,5 кг необработанных янтарных глыб, а обработанного янтаря – 5,5 кг. Камни изъяли до вынесения судом решения по делу, а на отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

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Напомним, недавно в "Борисполе" пограничники обнаружили у одного из пассажиров бриллианты на 2 млн грн, которые он спрятал в трусах.