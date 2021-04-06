В больнице Днепра умерла 28-летняя роженица с коронавирусом

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У женщины было поражено 90% легких

В Днепре в одном из медицинских учреждений города COVID - 19 унес жизни 28-летней роженице. Об этом сообщил генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Суспільне.

По его словам, женщине сделали кесарево сечение. После этого в течение 3 недель роженица находилась в реанимационном отделении. Там она была на аппарате искусственной вентиляции легких.

При этом Рыженко добавил, что у женщины из-за COVID-19 было поражено 90%.

"Тяжело переносят беременные женщины, потому что, как правило, будущий ребенок подпирает диафрагму, легкие уменьшаются, образуются застойные процессы. Мы видим, что женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Спасти и женщину, и ребенка становится очень трудно", - пояснил специалист.

Кроме этого, врач сообщил, что сейчас в больнице еще шесть рожениц находятся в тяжелом состоянии, у них от 60% до 90% поражения легких. Все дети родились здоровые.

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Напомним, ранее на Харьковщине умер второй ребенок через COVID-19. 11-летний пациент находился в реанимации две недели, однако, так и не смог преодолеть недуг.