В Болгарии скандал с пересадкой органов: Донорами были бедные украинцы

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Органы пересаживали пациентам с вымышленными именами, поскольку законодательство Болгарии требует, чтобы это были родственники доноров

В Болгарии разгорелся скандал, связанный с пересадкой органов. В нем фигурирует государственная клиника, которая пересаживала почки от украинских доноров. Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, передает Euractiv.

Сообщается, что при прежнем правительстве Бойко Борисова государственная клиника выполняла операции по пересадке органов богатым людям из Израиля, Японии и Омана. Донорами, как правило, выступали граждане Украины и Молдовы, в отношении которых есть предпосылки считать, что они продавали свои почки.

При этом выяснилось, что почки пересаживали пациентам с вымышленными именами. По той схеме донорами были якобы "племянники" богатых пациентов. В связи с выяснившимися обстоятельствами Министерство здравоохранения считает, что эти люди не были родственниками, как того требует законодательство Болгарии.

Также выяснилось, что один из высокопоставленных чиновников по такой схеме сумел попасть в начало списка ожидания и получил трансплантацию печени.

Всего за два года в этой клинике провели 14 пересадок, где донорами были граждане Украины и Молдовы.

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Ранее сообщалось, что в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова в Киеве впервые в стране ребенку сделали трансплантацию почки от умершего человека.