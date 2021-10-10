В Болгарии арестовали семью российского ученого по подозрению в шпионаже

Сергей Зоненко Википедия

Семью Сергея Зоненко обвиняют в промышленном шпионаже и похищении образцов продукции и конфиденциальных документов

В Болгарии по подозрению в шпионаже арестовали известного российского ученого Сергея Зоненко, его жену Ольгу и сына Вениамина, которые имеют гражданство Литвы. Об этом сообщили телеканал NOVA и "Монитор".

Согласно сообщению, семью Зоненко обвиняют в промышленном шпионаже и похищении образцов продукции и конфиденциальных документов к ним с оружейного завода "Арсенал", который производит артиллерийские системы, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По данным СМИ, всех троих задержали во вторник, 5 октября, на КПП, когда они хотели уехать из Болгарии, после сообщения руководства завода о пропаже образцов и документации. В частности, похищенные вещи были найдены в их автомобиле.

Как отмечается, адвокаты добивались изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, но суд отказал, сославшись на риск, что фигуранты могут скрыть или уничтожить улики.

Кроме того, семье Зоненко предъявили обвинения в незаконном доступе к компьютерной информации.

Справка:

Сергей Иванович Зоненко (род. 8 июня 1961 года, Бугульма, Татарстан) - российский ученый-механик украинского происхождения.

Он участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и Спитакского землетрясения, которое произошло в Армении в 1988 году.

В 2002 году ученый открыл физический закон, описывающий взрывное метание тонких металлических пластин. На основе открытия он устранил проблему взрывной неустойчивости.

60-летний Сергей Зоненко переехал в Болгарию восемь лет назад со всей семьей и руководил на заводе "Арсенал" отделом кумулятивных боеприпасов, а его 59-летняя жена работала там дизайнером.

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Напомним, ранее Окружной суд шведского города Гетеборг приговорил 47-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы в деле о шпионаже в пользу России. Мужчина работал консультантом в компаниях Volvo Cars и Scania. Его обвинили в передаче информации от компаний сотруднику российской разведки.