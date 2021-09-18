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В Белой Церкви мужчина повредил памятник Героям Украины

Пресс-служба Нацполиции Киевской области

Так он хотел "отомстить" за разрисованный гараж

В Белой Церкви задержали 30-летнего мужчину, который разрисовал памятник Героям борьбы за Независимость Украины, объяснив свой поступок давними обидами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

После того, как правонарушитель разрисовал памятник он сел в автомобиль BMW и скрылся с места происшествия. За считанные минуты полицейские батальона патрульной полиции задержали мужчину по месту жительства и доставили на место правонарушения.

Как отмечается, свой поступок он объяснил тем, что когда-то в прошлом ему разрисовали гаражное помещение и таким образом он решил выплеснуть свои старые обиды, но почему выбрал именно этот памятник, он объяснить не смог.

Парня задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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Напомним, ранее в Кривом Роге на Аллее Героев неизвестные повредили мемориал в честь украинских военных, погибшим под Иловайском на Донбассе, а также памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции

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