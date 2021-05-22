В белорусской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок

Витольд Ашурок Правозащитный центр "Вясна"

В течение последних двух недель от мужчины родные не получали ни одного известия

Белорусский политзаключенный Витольд Ашурок скончался в колонии в Шклове. Об этом сообщает издание "Наша Нива" со ссылкой на его семью.

Как отмечается, родным сказали, что причиной смерти мужчины стала остановка сердца.

От самого Ашурка в течение последних двух недель не было ни одного известия. Ему было 50 лет.

Напомним, Витольд Ашурок – координатор белорусского движения "За свободу".

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Впервые его задержали 9 августа, в день президентских выборов в Беларуси. Суд приговорил активиста к 20 дням: 15 за участие в несанкционированном мероприятии и пять - за неуважение к суду. Однако уже тогда было возбуждено уголовное дело.

18 января на закрытом судебном процессе в Лиде Ашурка приговорили к пяти годам колонии строгого режима.