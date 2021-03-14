В Аргентине протестующие напали на кортеж президента. Видео
Таким образом они хотели выразить протест против добывающих проектов в одной из провинций
В аргентинском городе Лаго-Пуэло на юге Патагонии, толпа протестующих окружил кортеж президента страны Альберто Фернандеса. Об этом сообщает DW.
Как отмечается, разъяренные люди остановили автобус главы государства, а затем начали залезать на его капот. Они также бросали камни в окна транспорта.
При этом добавляется, что таким образом аргентинцы хотели выразить свое разочарование по поводу добывающих проектов в провинции Чубут, которые продвигает местный губернатор Мариано Арциони, а сам Фернандес его поддерживает.
Позже президентскому кортежу все же удалось прорваться сквозь толпу. К счастью, обошлось без жертв.
Визит главы государства в регион был связан со страшными лесными пожарами, которые там произошли. В дальнейшем он передвигался на вертолете.
Ранее сообщалось, что танкер Davide B после обеда 12 марта атаковали девять вооруженных пиратов у побережья Бенина. Они взяли в плен 15 членов экипажа.