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В Аргентине протестующие напали на кортеж президента. Видео

Нападение на кортеж президента Аргентины Альберто Фернандеса Фото из открытых источников

Таким образом они хотели выразить протест против добывающих проектов в одной из провинций

В аргентинском городе Лаго-Пуэло на юге Патагонии, толпа протестующих окружил кортеж президента страны Альберто Фернандеса. Об этом сообщает DW

Как отмечается, разъяренные люди остановили автобус главы государства, а затем начали залезать на его капот. Они также бросали камни в окна транспорта. 

При этом добавляется, что таким образом аргентинцы хотели выразить свое разочарование по поводу добывающих проектов в провинции Чубут, которые продвигает местный губернатор Мариано Арциони, а сам Фернандес его поддерживает. 

Позже президентскому кортежу все же удалось прорваться сквозь толпу. К счастью, обошлось без жертв. 

Визит главы государства в регион был связан со страшными лесными пожарами, которые там произошли. В дальнейшем он передвигался на вертолете. 

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Ранее сообщалось, что танкер Davide B после обеда 12 марта атаковали девять вооруженных пиратов у побережья Бенина. Они взяли в плен 15 членов экипажа.

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