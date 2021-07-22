В акватории курортов Азовского моря зафиксирован смерч. Видео
Небо затянуло серыми грозовыми тучами, а среди них виднелось торнадо
В акватории Азовского моря зафиксирован смерч. Над курортной Кирилловкой пронесся шторм с градом и шквальным ветром. Об этом сообщает Inform ZP.UA.
Сегодня на азовских курортах, в Кирилловке и Бердянске, весь день продержится неблагоприятная погода.
Отмечается, что небо затянуло серыми грозовыми тучами, а среди них виднелось торнадо.
Сейчас вблизи Кирилловки наблюдаются грозы с молниями.
Напомним, ранее у берегов Одессы пронеслись сразу два смерча.