home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В акватории курортов Азовского моря зафиксирован смерч. Видео

Скриншот с видео

Небо затянуло серыми грозовыми тучами, а среди них виднелось торнадо

В акватории Азовского моря зафиксирован смерч. Над курортной Кирилловкой пронесся шторм с градом и шквальным ветром. Об этом сообщает Inform ZP.UA.

Сегодня на азовских курортах, в Кирилловке и Бердянске, весь день продержится неблагоприятная погода.

Отмечается, что небо затянуло серыми грозовыми тучами, а среди них виднелось торнадо.

Сейчас вблизи Кирилловки наблюдаются грозы с молниями.

Новости по теме: В Польше на Балтийском море пронеслись водяные смерчи: Люди убегали с пляжа

Напомним, ранее у берегов Одессы пронеслись сразу два смерча.

 
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Днепре прогремел взрыв в доме, волной повыбивало стекла "Кто домик потерял?": В Киеве по Днепру дрейфовала деревянная избушка Настоящий водопад: На мосту Патона в Киеве прорвало трубу теплосети Гербициды и ядохимикаты: Экологи назвали состояние Днепра катастрофическим

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект