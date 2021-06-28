В аэропорту Харькова задержали гражданина России, которого разыскивает Интерпол

Мужчина с 2020 года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия

В аэропорту Харькова задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске Интерпола. Задержание произошло в ходе контрольной проверки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины .

"Во время пограничного контроля пассажиров рейса "Харьков - Анталия" на гражданина РФ сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия.

Информация о задержанном направлена в Украинское бюро Интерпола в Киеве.

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Напомним, ранее в Международном аэропорту "Борисполь" задержали поляка, которого разыскивал Интерпол. Мужчину подозревали в подделке документов, мошенничестве и организованной преступности.