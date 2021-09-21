В аэропорту "Борисполь" разоблачили схему контрабанды, к которой причастны чиновники

Пресслужба СБУ

Это так называемая "схема НСБ" - "несопровождаемый багаж"

На таможенном посту аэропорта "Борисполь" разоблачили коррупционную схему и контрабанду. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые завозили в Украину. В случае отказа, предпринимателям угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрабанду злоумышленники регистрировали как личные вещи пассажиров авиарейсов.

"Это так называемая" схема НСБ" - несопровождаемый багаж", - отмечает пресс-служба.

Одного из таможенников задержали при получении взятки, размер которой зависел от количества товаров и стоимости. Также Правоохранители задокументировали противоправные действия и других лиц, которые причастны к схеме.

В настоящее время проводятся санкционированные обыски.

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Напомним, ранее в Молдове задержали двух украинцев и одного белоруса, которые нарушали воздушное пространство трех стран ради контрабанды табачных изделий. Злоумышленникам грозит тюремное заключение в соответствии с действующим законодательством Молдовы.