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В аэропорту "Борисполь" обнаружили контрабандных сигарет на около 10 млн грн

Сигареты попали в Украину из ОАЭ

Правоохранители изъяли в аэропорту "Борисполь" партию контрабандных сигарет общей стоимостью почти 10 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. 

В частности, следствие установило, что в Украину из ОАЭ через международный аэропорт "Борисполь" контрабандой было ввезено более 10 тонн табачных изделий под видом потребительских товаров и тщательно скрыто от таможенного контроля.

Сейчас правоохранители устанавливают соучастников преступления, готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.

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Напомним, ранее Хмельницкие правоохранители разоблачили и изъяли в области партию контрафактной табачной продукции более 3,5 млн гривен.

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