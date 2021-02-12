Ужасная авария в Польше: Травмировались пятеро украинцев

Фото OSP Lewiczyn

Машина врезалась в дерево

В Польше из-за гололеда в аварию попала машина с украинцами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба пожарной части Левичины.

Как отмечается, инцидент произошел 11 февраля в 13:49 на дороге Левичин-Гощин. Из-за гололеда микроавтобус Volkswagen с восемью украинцами в салоне занесло на обочину, в результате чего авто врезалось в дерево.

Фото OSP Lewiczyn

При этом добавляется, что пять человек пострадали. Их госпитализировали в больницу с незначительными травмами. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Фото OSP Lewiczyn

Новости по теме: В Одессе пьяный водитель спровоцировал масштабное ДТП: Столкнулись семь автомобилей

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье произошло жуткое ДТП. В результате два человека погибли, а еще тринадцать госпитализировали в больницу.