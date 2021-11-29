Утечка аммиака под Винницей: Названа причина аварии

ГСЧС Украины

С места инцидента спасатели провели эвакуацию людей

Химическая авария в Винницкой области произошла в результате разгерметизации цистерны с аммиаком. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как отмечается, сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Соборной ощущается резкий запах аммиака.

"Спасатели выяснили, что в результате разгерметизации заливной горловины железнодорожной цистерны на одном из местных предприятий идет утечка безводного аммиака", - говорится в сообщении.

При этом, спасательные службы сразу же приняли меры по предотвращению распространения аммиачной облака, а с места инцидента провели эвакуацию людей.

Сейчас продолжаются откачки аммиака из цистерны и попытки осадить пары газа с использованием распыленных водных струй.

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Напомним, что сегодня в 09:05 вблизи г. Немиров на территории АО "Райагрохим" из железнодорожной цистерны из-под горловины произошло испарение безводного аммиака.

В частности от ГСЧС было привлечено 25 человек и шесть ед. техники. В то же время жертв и пострадавших не было.