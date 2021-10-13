Подчеркивается, что сам Вахтанг Кикабидзе еще не комментировал факт смерти жены, однако известно, что вскоре ее похоронят.

Пара прожила в браке 56 лет и имеет общего сына Константина. У Ирины от предыдущего брака есть дочь Марина, которую после их бракосочетания удочерил Кикабидзе.

За свои карьерные достижения Ирина Кебадзе получила звание заслуженной артистки Грузии.

Как известно, Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси, Грузия.

Несмотря на успех в карьере на территории России и Грузии, после оккупации российским агрессором Крыма и Востока Украины он поддержал украинцев.

Весной 2015 года Вахтанг Кикабидзе в рамках всеукраинского тура дал сольный концерт в Киеве. Свое двухчасовое выступление Вахтанг посвятил памяти Небесной сотни.

Через четыре года, в июле 2019-го он выступал в городах украинского Донбасса (Лисичанск, Северодонецк, Рубежное) в честь 5-летия освобождения от российско-террористических захватчиков.

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