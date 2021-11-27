Умерла заместитель министра образования Любомира Мандзий

Любомира Мандзий Украинская правда

Она ушла из жизни после тяжелой болезни

В субботу, 27 ноября, скончалась временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"После тяжелой болезни отошла в вечность украинская педагог Любомира Мандзий. Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки", - написал он.

Как известно, Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 года в селе Опака Дрогобычского района Львовской области. В 1995 году окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "География".

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С 1998 по 2001 год училась по специальности "политические институты и процессы" училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2003 году защитила диссертацию на звание кандидата политических наук, а в 2008 - получила ученое звание доцента.

С 2016 по 2019 год работала директором Департамента образования и науки Львовской ОГА. В июле 2019 года победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

11 сентября 2019 года Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. В марте 2020 года была назначена временно исполняющей обязанности министра образования и науки.

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Напомним, ранее, 25 ноября, умер бывший мэр Киева (1995-2006 гг) Александр Омельченко. Перед этим его госпитализировали со значительным поражением легких вследствие заболевания на COVID-19.