Умер выдающийся украинский легкоатлет Юрий Седых

Юрий Седых twitter.com/sergey_bubka

В 1986 году Седых установил мировой рекорд в метании молота - 86,74 метра, который до сих пор не побили

Сегодня, 14 сентября, в возрасте 66 лет перестало биться сердце выдающегося легкоатлета Юрия Седых, который построил потрясающую карьеру в мире спорта. Он специализировался на метании молота. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка в своем Twitter.

"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", - написал Бубка.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...



An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021

Сейчас причины смерти не уточняются.

Как известно, Седых родился в Ростовской области, а с 1972 года жил и тренировался в Киеве.

В 90-х годах спортсмен вместе с женой эмигрировал в Париж, где работал детским тренером.

Седых - олимпийский чемпион 1976 и 1980 годов, также в его активе серебряная медаль на Олимпиаде-1988.

Он трижды был чемпионом Европы (в 1978, 1982 и 1986 годах) и один раз чемпионом мира (в 1981 году).

В частности в 1986 году Седых установил мировой рекорд в метании молота - 86,74 метра, который до сих пор не побили.

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Напомним, ранее экс-защитник харьковского "Металлиста" и "Кривбасса" Денис Барвинко ушел из жизни на 28-м году. Барвинко выступал на позиции левого защитника. Причина смерти не сообщается.