Умер выдающийся украинский легкоатлет Юрий Седых

В 1986 году Седых установил мировой рекорд в метании молота - 86,74 метра, который до сих пор не побили

Сегодня, 14 сентября, в возрасте 66 лет перестало биться сердце выдающегося легкоатлета Юрия Седых, который построил потрясающую карьеру в мире спорта. Он специализировался на метании молота. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка в своем Twitter.

"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", - написал Бубка.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...



An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.