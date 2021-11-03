Умер президент Львовской областной федерации бокса Богдан Бурда

Умер президент Львовской областной федерации бокса Богдан Бурда Львівська обласна федерація боксу

Трагедия произошла, когда 55-летний мужчина занимался в зале

Во Львове умер председатель Львовской областной федерации бокса мастер спорта Богдан Бурда. Об этом сообщили на сайте Федерации.

Трагедия произошла, когда 55-летний мужчина занимался в родном для себя зале "Кожаная перчатка".

В отделении НОК Украины во Львовской области рассказали, что Бурда умер во время боксерской тренировки непосредственно на ринге.

Там также сообщили, что большую часть своей жизни функционер посвятил развитию бокса во Львовской области.

Сперва занимался сам, успешно выступал на соревнованиях разного уровня. Затем тренировал спортсменов, а последние 10 лет возглавлял областную федерацию.

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