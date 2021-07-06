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Умер председатель Госводагентства Валентин Шлихта

Валентин Шлихта Фото из открытых источников

Его смерть наступила внезапно

В возрасте 59 лет скоропостижно скончался Валентин Шлихта – председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины. Об этом в Facebook сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Сегодня ушел из жизни наш коллега Валентин Михайлович Шлихта. Последний год он возглавлял Государственное агентство водных ресурсов Украины. Трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце мудрого и порядочного человека. Теперь светлые воспоминания о нем всегда будут жить в сердцах коллег, друзей и единомышленников. Вечная память... искренние соболезнования родным и близким", - отметил он.

Заметим, Валентин Шлихта возглавил Государственное агентство водных ресурсов Украины в июле 2020 года. До этого он работал руководителем государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак", а также заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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Напомним, ранее в Украине на 69-м году жизни умер народный артист Алексей Рубинский, который на протяжении 45 лет работал в Харьковском театре кукол имени Афанасьева и не прекращал работу, несмотря на потерю слуха. 

Также на днях не стало выдающегося хореографа Григория Чапкиса.

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