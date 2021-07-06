Умер председатель Госводагентства Валентин Шлихта
Его смерть наступила внезапно
В возрасте 59 лет скоропостижно скончался Валентин Шлихта – председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины. Об этом в Facebook сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
"Сегодня ушел из жизни наш коллега Валентин Михайлович Шлихта. Последний год он возглавлял Государственное агентство водных ресурсов Украины. Трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце мудрого и порядочного человека. Теперь светлые воспоминания о нем всегда будут жить в сердцах коллег, друзей и единомышленников. Вечная память... искренние соболезнования родным и близким", - отметил он.
Заметим, Валентин Шлихта возглавил Государственное агентство водных ресурсов Украины в июле 2020 года. До этого он работал руководителем государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак", а также заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
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